Вашингтон, 7 декабря, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В США наблюдается раскол: идут споры, как долго надо поддерживать Украину. Согласно последним исследованиям, 47% американцев уверены, что Вашингтон должен призвать Украину к миру как можно скорее (в июле считающих так американцев было 38%).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

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The Chicago Council on Global Affairs опубликовало итоги опроса общественного мнения.

Так, почти 30% опрошенных считают, что США должны отказаться от любой поддержки Украины.

27% — за отправку военных для вмешательства в конфликт.

Количество американцев, считающих, что Украину необходимо поддерживать «столько, сколько потребуется», упало с 58 до 48% за четыре месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, у России достаточно запасов всех видов вооружений, враги могут не надеяться на истощение российского ВПК, заявил 6 декабря замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с волонтёрами.