Москва, 7 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» объявило крупный тендер, по результатам которого на въездах и выездах в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России установят современные системы видеоаналитики. С их помощью смогут идентифицировать как автомобили, так и водителей. Стартует тендер, итоги которого подведут 26 декабря 2022 года, с начальной ценой 830 066 666,67 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Оплачивать контракт, который включает 12 этапов, планируется средствами федерального бюджета. Работы будут проходить по госпрограмме «Развитие транспортной системы» и должны быть завершены до 25 сентября 2023 года.

В техзадании уточняется, что система предназначена для круглосуточного видеоконтроля в автоматическом режиме обстановки на въездах и выездах в автомобильных пунктах пропуска через госграницу, автоматического анализа изображений автотранспорта и изображений лиц водителей.

В документации также указано, что система должна автоматически распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств ещё 57 государств, включая Украину, Белоруссию, страны Евросоюза и других.

Система видеоаналитики должна быть установлена в здании ФГКУ Росгранстрой в Москве и ещё на десяти пунктах пропуска.