Бангалор, Индия, 7 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В индийском городе Бангалор мужчина убил свою парализованную жену, чтобы она не мучилась. Он утопил её в затопленном подвале, сообщило The Times of India.

Henna by Kenzi Траур в Индии

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Женщина тяжело болела и весила всего 20 кг, за нею ухаживали родственники. Тонущую мать увидел в подвале её одиннадцатилетний сын, женщина пыталась бороться за жизнь. Пока мальчик звал на помощь соседей, она умерла.

Отец ребёнка не признался ему, что хотел утопить жену. Он соврал мальчику, что его мать куда-то делась, но тот догадался, что мужчина мог отнести её в подвал.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Амурской области задушила свою бабушку, которая испытывала сильные боли из-за болезни. Женщину приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.