Владивосток, 7 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Ресторан Zuma во Владивостоке сгорел из-за замыкания в вентиляционной системе, из-за которого по всем его помещениям пошли искры. Об этом сообщил известный российский ресторатор Александр Сысоев со ссылкой на инсайдеров, его слова опубликовал портал VL. RU.

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Начальник службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Денис Бекиров сообщил о том, что пожар было трудно тушить из-за отделки металлосайдингом.

«Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Нам пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара», — отметил он.

Региональное СМИ также отмечает, что последствиями пожара для горожан стал коллапс на дороге возле здания ресторана и гололёд после тушения возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар полностью уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России. Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства возгорания выясняются под контролем прокуратуры.