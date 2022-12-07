Вашингтон, 7 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Два вида запчастей для авиации общей стоимостью порядка 430 млн долларов может получить Тайвань от США. Соответствующее решение одобрено американским Государственным департаментом, сообщили в министерстве обороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

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Большинство оборудования — стандартное, его цена оценивается в 330 млн долларов. Другая часть запчастей, которые, возможно, получит Тайвань — нестандартные, их стоимость — 98 млн долларов. Информация о поставках есть в официальных документах минобороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, танки Abrams и комплектующие к ним стоимостью 3,75 млрд долларов обещает поставить Польше США. Соответствующий документ опубликован американским Государственным департаментом.