Москва, 7 декабря, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Затмение Марса Луной жители планеты смогут наблюдать 8 декабря. Затмение совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты. Об астрономическом явлении сообщается на сайте Московского планетария.

Theepochtimes.com Марс

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Так, сразу три события произойдут 8 декабря — полнолуние (07:10 мск), противостояние Марса с Солнцем (07:18 мск) и его покрытие Луной (с 7:58 до 8:37 мск).

Астрологические явления будут хорошо видны на севере и западе России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на востоке России было полное лунное затмение.