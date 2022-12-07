Вашингтон, 7 декабря, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Если обстрелы энергообъектов на Украине будут продолжаться, то энергосистема страны обрушится через несколько недель. Статья с таким прогнозом была опубликована в американском журнале Newsweek.

ИА REGNUM Электричество

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«Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — приводится в материале точка зрения некоммерческой организации Mercy Corps.

По её прогнозу, блэкаут на Украине может наступить уже к 24 декабря. Представитель Mercy Corps Майкл Янг считает, что после вывода из строя энергетической инфраструктуры страны её города станут непригодными для жизни в течение четырёх месяцев из-за невозможности поддерживать тепло в домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников «проявить гражданскую сознательность и принять за данность регулярное отключение электроэнергии в стране». По словам главы украинского государства, в ближайшее время количество «тёмных дней» в стране будет неуклонно расти.