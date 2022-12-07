Артём, Приморский край, 7 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Сенатор РФ Людмила Талабаева вручила памятную медаль «За проявленное мужество» 13-летней школьнице из Артёма в Приморье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

56.mchs.gov.ru Медаль

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Ангелина Гвоздь представлена к награде за спасение маленькой девочки, которая упала в реку и стала тонуть. Без сомнений школьница бросилась в воду и вытащила ребёнка на берег.

По словам Ангелины, спасти девочку ей помогли знания, которые она получила на занятиях в Школе безопасности.

Отмечается, что в 2022 году Совет Федерации уже в седьмой раз вручает детям разных возрастов медали «За проявленное мужество». Их получили 154 ребёнка, в том числе из ДНР и ЛНР, которые совершили настоящий подвиг, иногда с риском для своей жизни.

Чуть позже, в декабре медаль также получит Евгений Решетников из поселка Светлая Тернейского района Приморского края. 15-летний школьник спас друга, который не мог выбраться на берег из-за бурного течения реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области состоялось вручение государственных и ведомственных наград. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области удостоены медали Суворова и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за четкое и профессиональное выполнение поставленных задач». Кроме того, памятные медали получили две школьницы.