Атланта, США, 7 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Сенатор от демократической партии Рафаэль Уорнок с небольшим отрывом лидирует во втором туре выборов в верхнюю палату конгресса США. Предварительные результаты подсчёта голосов опубликовал Politico 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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В ходе голосования 8 ноября в Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Поэтому был назначен второй тур.

Известно, что в сенат демократическая партия уже получила 50 мест и с учётом, что верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис, демократы завоевали контроль над верхней палатой конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник по нацбезопасности при Дональде Трампе 74-летний Джон Болтон намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве кандидата.