Мадрид, 7 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель игнорирует дефицит средств пенсионного фонда Европарламента, получая оттуда выплаты в дополнение к своей заработной плате. Об этом пишет брюссельский портал Euobserver, который провёл соответствующее расследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Издание выяснило, что Боррелю перечисляют средства несмотря на зарплату, которая составляет более 20 тыс. евро, и без учёта проблем фонда, находящегося на грани банкротства. Размер выплат неизвестен.

В статье подчёркивается, что пенсионный фонд ЕП могут объявить банкротом в 2024–2026 году, и тогда для решения проблемы будут использовать деньги налогоплательщиков. За их счёт предстоит компенсировать недостаток средств, который сейчас составляет более 400 млн евро.

Помимо Борреля выплаты фонда перечисляются также другим крупным политическим деятелям, в числе которых лидер французской оппозиции Марин Ле Пен, экс-премьер Мальты Джозеф Мускат и глава МИД Италии Антонио Таяни, также говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие стран ЕС было следствием дешевой энергии, которую поставляла Россия, и Евросоюз теперь должен искать новые источники энергии на своей территории.