Владивосток, 7 декабря, 2022, 04:28 — ИА Регнум. В столице Приморского края пожар, случившийся 7 декабря 2022 года, полностью уничтожил один из элитных ресторанов Владивостока — Zuma. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежало заведение.

Niklas Freidwall Пожар

На сайте ресторана висит уведомление, что «ресторан временно не работает».

В качестве юрлица предприятия общепита на официальном сайте фигурирует компания «Вивер ДВ». В ЕГРЮЛ данная компания зарегистрирована 6 февраля 2018 года. Директором и владельцем ООО является Кристина Гребенюк. Других активов за ней не зарегистрировано.

По итогам 2021 года ООО «Вивер ДВ» получило выручку 209,104 млн рублей против 111,48 млн рублей годом ранее, и, если в 2020 году фиксировался убыток, то уже в 2021 году чистая прибыль актива была 17,66 млн рублей.

За ООО «Вивер ДВ» также закреплен товарный знак — эмблема ресторана, правообладателем которого ранее было, в том числе и ООО «Фьюжн-ресторанс», прекратившее деятельность в октябре 2019 года. Владельцем ликвидированной фирмы, прописанной по адресу ресторана, был Виктор Довидович. На ООО «Вивер ДВ» также оформлена лицензия на алкоголь, которым может торговать ресторан по адресу Фонтанная, 2 — именно там располагалась Zuma.

Ресторан открылся в 2011 году.

Напомним, при пожаре здание ресторана площадью 500 кв. м выгорело полностью. Пострадавших нет, пожар произошёл в ночное время. Прокуратура начала доследственную проверку.