Донецк, 7 декабря, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Кровля здания Донецкого национального университета загорелась после атаки ВСУ. Пожар ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе управления МЧС в Донецкой Народной Республике.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Пожар на крыше

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«Уничтожено 50 кв. м кровли и перекрытия. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Возгорание тушили 30 сотрудников МЧС, привлекалось семь единиц техники. Пожар начался в 00:56 по местному времени и был ликвидирован в 02:23.

Как сообщало ИА REGNUM, здание пульмонологического отделения городской больницы №3 в Горловке Донецкой Народной Республики было повреждено 6 декабря из-за обстрела ВСУ. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.