Владивосток, 7 декабря, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока проводит доследственную проверку по факту пожара в элитном ресторане Zuma. Устанавливаются причины возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM Пожар

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Известно, что пожар начался на кухне, а затем выгорели все помещения ресторана несмотря на то, что пожарные прибыли через 3 минуты после поступления сообщения о возгорании.

«В результате, здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри покинули его самостоятельно — пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара», — отметили в прокуратуре.

Проверка причин и обстоятельств возгорания будет идти под контролем надзорных органов. Сейчас пожар ликвидирован, здание ресторана полностью уничтожено огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ресторан Zuma во Владивостоке входил в список лучших заведений России. Пожар в нём начался ночью 7 декабря.