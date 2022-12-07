Вашингтон, 7 декабря, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Илон Маск уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера. Непопулярное решение он объяснил возможной причастностью к истории с цензурой ноутбука сына Джо Байдена. Сообщил Маск об этом в своём Twitter.

angsinj Ноутбук Apple

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«Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, он был уволен из Twitter», — написал Илон Маск.

В СМИ обсуждалось, что в числе прочего, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства могли быть в его ноутбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, являющаяся владельцем одноимённой соцсети американская компания Twitter регулярно по требованию властей США и в первую очередь представителей Демпартии цензурировала публикации пользователей. Это следует из документов расследования, которые опубликовал на своей странице в указанной соцсети независимый журналист Мэтт Таиби со ссылкой на внутреннюю переписку компании.