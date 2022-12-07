Куала-Лумпур, 7 декабря, 2022, 03:33 — ИА Регнум. После того, как были высказаны подозрения о хищении 136 млрд долларов экс-правительством Малайзии, в министерстве финансов страны произошёл пожар. Возгорание потушили оперативно, никто не пострадал, сообщило издание The Star.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Символично, что здание загорелось через несколько часов после начала антикоррупционного расследования. Что именно горело и какой нанесён ущерб, пока неизвестно. Пожар тушил 61 сотрудник МЧС и 16 единиц техники. Факт возгорания подтвердили в министерстве финансов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря пожар уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России.