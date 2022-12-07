Париж, 7 декабря, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В 2023 году французский лидер Эммануэль Макрон покинет должность президента страны, предсказывает датский Saxo Bank. Прогноз банка неофициальный и опубликован в рубрике «Шокирующие предсказания».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Читайте также: В Saxo Bank спрогнозировали появление армии Евросоюза в 2023 году

Также, по версии инвестиционного банка Дании, коалиция миллиардеров разработает новый «Манхэттенский проект» в области энергетики и инвестирует в энергетическую сферу триллион долларов.

Что касается Макрона, то прогноз его отставки Saxo Bank объяснил сильной оппозицией со стороны коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и правой партии «Национальное объединение». После ухода президента во Франции наступит политический хаос, также говорится в прогнозе.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно шокирующее предсказание датского банка — решение ЕС о создании «Европейских вооруженных сил».