Будапешт, 7 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Венгрия не накладывала вето на очередной транш Евросоюза Киеву в размере 18 млрд евро. Долговой путь отношений с Украиной доведет ЕС до долговой ямы. Об этом в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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«Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что если продолжать политика долгового общества, то повернуть назад будет невозможно. Он уверен, что будущее Евросоюза должно строиться на сильных государствах, без огромных долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне конфликта на Украине обострились разногласия США и Евросоюза по экономическим вопросам. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Эдвард Олден.