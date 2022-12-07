Будапешт, 7 декабря, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Руководство большинства стран Запада по-прежнему не торопится обсуждать вопрос вступлении Украины в НАТО — для многих это «сверхчувствительная» тема. Об этом заявила в своей статье в издании Politico репортёр Лили Байер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Для многих чиновников это тема, которую они не хотят затрагивать. Когда на политиков давят, политики дают заученные, краткие и роботизированные ответы. Это настолько потенциально взрывоопасный вопрос, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить об этом», — написал Байер.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Киева в НАТО может привести к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.