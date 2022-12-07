Мелитополь, 7 декабря, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Три волны взрывов накрыли территорию Запорожья, которая захвачена украинскими военными. Удары фиксируют с 02:35 по местному времени, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», журналист, экономист и политолог Владимир Рогов. Объявлена воздушная тревога, жителей просят оставаться в укрытиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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«По словам моих земляков, это уже не расцвет Герани, а прилёты в ближнем пригороде Запорожья», — отметил Рогов.

Местные жители называют наиболее вероятной причиной взрывов атаку беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Аналогичные прилёты зафиксированы в Днепре и Синельниковском районе Днепропетровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря были зафиксированы взрывы в Днепре и его пригороде, а также в Херсоне и Кривом Роге. В пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога.