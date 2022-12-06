Горловка, ДНР, 7 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Здание пульмонологического отделения городской больницы №3 в Горловке Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела ВСУ. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС ДНР.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Пожар на крыше больницы

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Из-за пожара в здании медучреждения обрушилось одно из перекрытий на чердаке. Возгорание потушили в 22:29 по местному времени, его площадь составляла 2,5 квадратных метра.

Ранее в корпус больницы попали четыре снаряда калибром 152 миллиметра, что стало причиной пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике.