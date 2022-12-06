Рим, 7 декабря, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто изменил своё решение о поставках оружия киевскому режиму. Он 6 декабря заявил, что власти не планируют до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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«Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться», — цитирует Крозетто агентство ANSA.

Как сообщало ИА REGNUM, Крозетто в ноябре заявил о намерении внести предложение о продолжении поставок оружия киевскому режиму в течение 2023 года.