Будапешт, 7 декабря, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В Венгрии констатировали перебои с поставками топлива и в связи с этим приняли решение не придерживаться административного ограничения цен на бензин в стране. Об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Он подчеркнул, что в условиях дефицита нефти в Венгрии больше нет возможности поддерживать фиксированную цену на бензин на уровне около €1,2 за литр. Кроме того, сейчас фактически невозможно обеспечить экономику Венгрии достаточным количеством топлива. Причиной такой ситуации руководитель канцелярии премьер-министра назвал антироссийские санкции.

«То, чего мы опасались, сбылось: нефтяные санкции ЕС, вступившие в силу в понедельник, вызвали перебои в поставках топлива в Венгрию, которые ощущают все», — признался Гергей Гуйяш.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем СМИ Франции рассказывают жителям страны, как самостоятельно заготавливать дрова. Цены за кубометр этого топлива выросли практически на треть и сделали его не доступным для большой части населения.