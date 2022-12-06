Бразилиа, 7 декабря, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Бразильский дипломат Роналду Коста Филью заявил, что в условиях международных конфликтов, нет ничего более срочного, чем прекращение между сторонами военных действий — конец конфликта зависит от политического решения.

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«Мы отмечаем заявления западных лидеров, прозвучавшие в последние недели, об их желании вступить в диалог с Россией с целью прекращения боевых действий. Это важный позитивный сигнал. Эти заявления должны вылиться в создание механизма для проведения переговоров в прагматичной, объективной манере», — цитируют СМИ постпред Бразилии при ООН.

По мнению дипломата, Совет безопасности может и должен служить площадкой для помощи странам в диалоге.

«Пришло время для более глубокого осмысления архитектуры европейской региональной безопасности — с учётом обеспокоенностей всех стран и необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности», — добавил Роналду Коста Филью.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова вернуться к диалогу с западными странами по вопросу о гарантиях безопасности, заявил 6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.