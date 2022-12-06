Вашингтон, 7 декабря, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Привязанность экономики США к поступлению из Китая конкретных товаров дестабилизирует цепочки поставок в Америке, заявила министр торговли страны Джина Раймондо. Она видит в этом условия для уязвимости американской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок и с чипами, действительно открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты из-за чрезмерной зависимости от отдельных стран применительно к конкретным товарам, что в значительной степени дестабилизирует наши цепочки поставок», — объяснила Джина Раймондо в интервью журналу Foreign Affairs.

В том числе, для США важны сложные чипы, которые в стране не производят. Глава минпромторга подчеркнула, что важно организовать создание такого оборудования на территории страны «в рамках обеспечения национальной безопасности», а также «для защиты и поддержки экономики».

«Мы не заинтересованы в замедлении экономики Китая. Мы хотим защитить американцев и помешать Китаю получить доступ к усовершенствованной технологии для развития своего военного потенциала», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай обвинили в том, что он спровоцировал пандемию и поддержал конфликт России с Украиной. За это американское издание 19FortyFive считает нужным сделать КНР страной-изгоем.