В США признали зависимость от поставок товаров из Китая
Министр торговли США признала зависимость страны от поставок товаров из Китая
Вашингтон, 7 декабря, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Привязанность экономики США к поступлению из Китая конкретных товаров дестабилизирует цепочки поставок в Америке, заявила министр торговли страны Джина Раймондо. Она видит в этом условия для уязвимости американской экономики.
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В том числе, для США важны сложные чипы, которые в стране не производят. Глава минпромторга подчеркнула, что важно организовать создание такого оборудования на территории страны «в рамках обеспечения национальной безопасности», а также «для защиты и поддержки экономики».
Как сообщало ИА REGNUM, Китай обвинили в том, что он спровоцировал пандемию и поддержал конфликт России с Украиной. За это американское издание 19FortyFive считает нужным сделать КНР страной-изгоем.