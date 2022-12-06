Лиссабон, 7 декабря, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Криштиану Роналду заявил, что не заключал контракт стоимостью 200 млн евро с клубом «Аль Наср» из Саудовской Аравии, написало издание Record.

Jan S0L0 Кристиану Роналду

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«Нет, это неправда», — прокомментировал Роналду.

Издание Marca ранее написало, что Криштиану Роналду, которой расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», с 1 января перейдёт в «Аль Наср», где его гонорар за 2,5 сезона составит 200 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, известный футболист Криштиану Роналду впервые за 14 лет попал в запасные на матче чемпионата мира или Европы. 37-летний полузащитник сборной Португалии не вышел 6 декабря на игру со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.