Вашингтон, 7 декабря, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка не воспрепятствует созданию Киевом вооружений высокой дальности. Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции по результатам американо-австралийских переговоров в Вашингтоне в формате «два плюс два».

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«Вопрос заключался в том, стремятся ли США воспрепятствовать Украине в создании собственного потенциала для нанесения ударов большой дальности. Короткий ответ — нет. Мы этого, безусловно, не делаем», — ответил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс США должен не откладывать принятие годового законопроекта о военных расходах, а согласовать документ вовремя, заявил Ллойд Остин 3 декабря на форуме национальной обороны в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния).