Вашингтон, 7 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении разместить американские военные силы в Австралии. Будет также увеличено количество военной техники, подчеркнул он.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский военный

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Присутствие военнослужащих США в Австралии намерены сделать постоянным. В том числе речь идёт о флоте. Это станет одним из пунктов реализации трёхстороннего соглашения с целью обороны, в котором также участвует Япония.

«Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии», — сказал Ллойд Остин в своём выступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря министры обороны США и Австралии Ллойд Остин и Ричард Марлз озвучили намерение обмениваться оборонными технологиями и сотрудничать. Таким образом представители стран намерены противостоять дестабилизирующей активности Китая в военной сфере.