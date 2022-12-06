Вашингтон, 7 декабря, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Trump Corp. и Trump Payroll Corp, принадлежащие бывшему президенту США Дональду Трампу, в течение 15 лет обманывали налоговые органы. К такому выводу пришёл суд присяжных в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNN.

Gage Skidmore Трамп

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Как подчеркнуло СМИ, компании признаны виновными, но их владельцу и родственникам экс-президента не предъявили никаких обвинений. Сами фирмы ответят за фальсификацию документов и мошенничество с налогами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году.