Донецк, 7 декабря, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Киевские боевики в ночь на 7 декабря выпустили шесть ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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«Противник вёл огонь со своих позиций, расположенных в районе Ласточкино. В результате обстрела погибли три местных жителя: две женщины и мужчина. Ранения различной степени тяжести получили: молодая девушка, женщина», — пояснили военные эксперты СЦКК ДНР.

Всего за 6 декабря общее количество жертв среди гражданского населения от атак ВФУ составило 23 человека (четверо погибли, 19 ранены).

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв обстрелов украинской стороной населённых пунктов Донецкой Народной Республики выросло до одиннадцати. В том числе были ранены семь жителей республики, убиты — четверо, сообщило 5 декабря представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).