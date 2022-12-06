США пообещали Польше продавать больше танков
Вашингтон, 7 декабря, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Танки Abrams и комплектующие к ним стоимостью 3,75 млрд долларов обещают поставить Польше США. Соответствующий документ опубликован американским Государственным департаментом.
(сс) mark6mauno
Танк Abrams
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«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams», — сообщил Пентагон.
К танкам прилагается дорогостоящее оборудование, его цена составляет 3,75 миллиарда долларов.
Как сообщало ИА REGNUM, Германия не стала передавать Украине, как собиралась ранее, зенитно-ракетные комплексы Patriot, ранее написали западные СМИ.