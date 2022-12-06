Владивосток, 7 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Пожар уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России. Пострадавших и погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

34.mchs.gov.ru Пожар

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Здание площадью 500 кв. м. выгорело полностью, Возгорание тушили 54 человека, были привлечены 15 единиц техники. На место пожара огнеборцы прибыли через три минуты после поступления сообщения о ЧП.

Известно, что возгорание произошло ночью, его причины выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря во время пожара на хуторе Усьман в Багаевском районе Ростовской области погибли трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Возгорание произошло в частном доме.