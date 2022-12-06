Краснодар, 7 декабря, 2022, 00:42 — ИА Регнум. В подъезде многоэтажки в Краснодаре мужчина набросился на 13-летнего подростка. Видео потасовки появилось в региональных телеграм-каналах.

40.мвд.рф Подросток

Читайте также: СКР проверяет факт издевательства над беременной женщиной в Красноярске

Полиция уже начала расследование по факту нападения на подростка. Установлено, что нападавший — 46-летний сосед потерпевшего. Мужчина набросился на ребёнка, повалили его на пол и пытался применить удушающий прием. Через некоторое время он отпустил ребёнка.

Заявление от родителей подано в полицию. По словам мужчины, причиной его агрессии послужило хулиганское поведение подростка. Он с приятелем стучали в дверь его квартиры, отключали свет. При этом, подросток был в конфликте с дочерью соседа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске проводится проверка об избиении и издевательствах над беременной женщиной.