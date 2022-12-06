Дублин, 7 декабря, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля прекратить Евросоюзу вмешиваться в дела других стран. Об этом он написал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Евродепутат указал, что в первую очередь ЕС должен заботиться о собственных гражданах.

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», — рекомендовал евродепутат.

Уоллес настоятельно рекомендовал Евросоюзу прекратить «насаждать колониализм — Европа и так уже нанесла достаточно вреда».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что в первую очередь нужно обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России.