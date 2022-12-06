Сборная Португалии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, разгромив Швейцарию
На чемпионате мира по футболу сборная Португалии разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал
Доха, 7 декабря, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Сборная Португалии с разгромным счетом обыграла команду Швейцарии на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Матч завершился со счётом 6:1.
Таким образом определились все участники серии четверть финалов текущего чемпионата мира.
За выход в полуфинал 9 декабря Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды с Аргентиной. 10 декабря состоятся полуфинальные встречи между командами Марокко и Португалии, Англии и Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, известный футболист Криштиану Роналду впервые за 14 лет попал в запасные на матче чемпионата мира или Европы. 37-летний полузащитник сборной Португалии не вышел 6 декабря на игру со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.