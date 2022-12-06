Буэнос-Айрес, 7 декабря, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер суд 6 декабря приговорил к шести годам заключения по обвинению в коррупции на общественных работах в Санта-Крус.

Иван Шилов ИА REGNUM Кристина Киршнер

Читайте также: В Грузии намерены ужесточить борьбу с коррупцией

«Федеральный устный суд первой инстанции приговорил Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Также ей пожизненно запрещено занимать государственные должности», — сообщило Todo Noticias.

Киршнер и ещё несколько фигурантов уголовного дела обвинялись в присвоении бюджетных средств. Обвинение запросило 12 лет тюремного заключения за незаконное партнерство и подлог государства.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Грузии обсудил в третьем чтении поправки к закону «О конфликте интересов и коррупции в государственных учреждениях» и принял их 78 голосами.