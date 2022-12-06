Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Во время пожара на хуторе Усьман в Багаевском районе Ростовской области погибли трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Возгорание произошло в частном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

vnovgorod.sledcom.ru Сгоревший дом

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По информации местных СМИ, дети были дома одни, без присмотра взрослых. Их тела нашли под завалами сгоревшего дома.

«При разборе завалов в 21:01 обнаружены тела двух детей: мальчика 2019 года рождения, и девочки 2017 года рождения Дети находились дома одни, без присмотра взрослых», — отметили в МЧС.

Причины ЧП пока выясняются. Пожар тушили 24 сотрудника пожарной службы с привлечением семи единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря мать и двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи.