Красногорск, 6 декабря, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как пройдут новогодние праздники в Подмосковье — особое внимание на детские утренники и спортивные мероприятия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

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«Мы всё-таки оставим ликования на потом, а сейчас сконцентрируем свои усилия именно на детских каникулах, на внимание к детям. Будет очень много мероприятий, связанных со спортом в Московской области. Ну, а от всего остального в этом году мы приняли решение воздержаться до нашей долгожданной победы», — сказал Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле есть превалирующая точка зрения насчёт празднования Нового года, но нет стандартных циркуляров по этому поводу для регионов и госкомпаний. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.