Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Хлопок газа случился в Азове Ростовской области в квартире на втором этаже в многоквартирном доме. ЧП обошлось без последующего пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте взрыва газа

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Из-за взрыва пострадал мужчина, который проводил в своей квартире ремонт газового оборудования.

В результате хлопка были повреждены окна, входная дверь и перегородка между квартирами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Ярославле. Одному из жильцов дома в результате ЧП был причинён тяжкий вред здоровью.