Днепропетровск, Украина, 6 декабря, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В Днепре на Украине 6 декабря были зафиксированы взрывы. В нескольких населённых пунктах страны объявлена воздушная тревога, сообщают местные паблики.

Взрыв

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Сирены включили в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожья.

Сразу несколько взрывов прогремели в Днепре и пригороде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге, по информации СМИ, был нанесён ракетный удар по цели. В Херсоне и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области также раздавались взрывы.