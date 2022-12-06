Варшава, 6 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Германия не стала передавать Украине, как собиралась ранее, зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщили западные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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По заявлению в СМИ министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, ЗРК разместят в Варшаве.

«После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев», — сказал польский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийская политика Варшавы потерпела поражение, считает автор Myśl Polska Станислав Белень.