Москва, 6 декабря, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефани Трембле не смогла прокомментировать атаки беспилотников ВСУ на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Но она подчеркнула, что данные факты являются поводом в очередной раз призвать к прекращению огня. Об этом Трембле заявила на брифинге.

edgarwinkler ООН

Читайте также: Небензя покинул зал СБ ООН, отказавшись слушать постпреда Украины

Официальный представитель генсека ООН отметила, что подтвердить информацию об атаках ВСУ на российские аэродромы «из первых рук возможности нет». Она пояснила, что такие инциденты, влияющие на людей, «являются очередной возможностью подтвердить призыв о необходимости достичь прекращения огня».

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики 5 декабря, стремясь вывести из строя российские самолёты дальней авиации, совершили попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН, заявив, что не желает слушать постпреда Украины.