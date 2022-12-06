Москва, 6 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают минимальные цены на нефть в ответ на ограничения стран «Большой семерки». Об этом сообщает издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Москва рассматривает вариант установления фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам», — пишет издание.

Этот шаг является ответом на ограничение G-7 цен на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России не будет раскрывать содержание контрмер на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.