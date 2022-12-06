Жителям Франции дали специальные рекомендации по заготовке дров на зиму
Париж, 6 декабря, 2022, 22:54 — ИА Регнум. О том, как правильно валить деревья, рассказали французам. СМИ страны также опубликовали ликбез о том, какие деревья разрешено рубить, а какие — нет. Сюжет на эту тему выпустил телеканал BFMTV.
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По данным телеканала, цена кубометра дров в стране выросла на 25 евро и составляет 90 евро, что не по карману многим французам. Жителям напомнили, что самостоятельно заготовить дрова можно только в специальных лесах и по квотам. Кроме того, во Франции запрещено валить деревья диаметром меньше 35 см.
По данным телеканала TF1, за возможность рубить деревья необходимо заплатить 52 евро налога. Кроме того, на деревьях обязательно должны быть метки Национального управления лесов Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате наблюдающегося на территории Европы энергетического кризиса Европа может совсем лишиться своих лесов, предупреждало в октябре американское издание Politico.