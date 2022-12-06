Париж, 6 декабря, 2022, 22:54 — ИА Регнум. О том, как правильно валить деревья, рассказали французам. СМИ страны также опубликовали ликбез о том, какие деревья разрешено рубить, а какие — нет. Сюжет на эту тему выпустил телеканал BFMTV.

Заготовка дров

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«Как и на все остальные виды топлива, цена на дрова сегодня растёт. Они становятся недоступными для многих, и очевидным решением является самостоятельно отправиться в лес и самому нарубить себе топливо, чтобы согреться — как в средние века», — говорится в видеоролике, который жителям Франции показали по телевизору.

По данным телеканала, цена кубометра дров в стране выросла на 25 евро и составляет 90 евро, что не по карману многим французам. Жителям напомнили, что самостоятельно заготовить дрова можно только в специальных лесах и по квотам. Кроме того, во Франции запрещено валить деревья диаметром меньше 35 см.

По данным телеканала TF1, за возможность рубить деревья необходимо заплатить 52 евро налога. Кроме того, на деревьях обязательно должны быть метки Национального управления лесов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наблюдающегося на территории Европы энергетического кризиса Европа может совсем лишиться своих лесов, предупреждало в октябре американское издание Politico.