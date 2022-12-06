Доха, 6 декабря, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Известный футболист Криштиану Роналду впервые за 14 лет попал в запасные на матче чемпионата мира или Европы. 37-летний полузащитник сборной Португалии не вышел 6 декабря на игру со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщается в соцсетях национальной сборной.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

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Спортивные эксперты отмечают, что у футбольной звезды прервалась с 2008 года серия из 31 игры в старте на крупных международных соревнованиях.

Последний матч, который Роналду начал на скамейке запасных, также был со Швейцарией — на групповом этапе чемпионата Европы. Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу вышла в четвертьфинал после победы над командой Южной Кореи. Матч на стадионе в Дохе завершился 5 декабря со счётом 4:1. За выход в полуфинал команда Бразилии будет играть со сборной Хорватии.