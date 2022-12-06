Таллин, 6 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. У мигрантов, недавно покинувших Украину, крайне мало шансов найти жильё и работу в Эстонии. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас в эфире передачи на «Радио 4».

(сс) European Parliament Кая Каллас

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«Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев», — отметила она.

Ресурсы Эстонии и так уходят на то, чтобы помогать Украине в восстановлении энергообъектов и урегулировании ситуации в стране, чтобы не уезжали люди. Жилья и работы для беженцев в Эстонии уже не осталось, сказала Кая Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза должны быть готовы к новой волне беженцев с территории Украины, заявил 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он предупредил, что свою страну покинули миллионы людей.