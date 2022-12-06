Москва, 6 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Минобороны РФ сообщило цифру минувшего дня — количество уничтоженных за 6 декабря киевских боевиков и военной техники.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

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«176 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, массированными высокоточными ударами ВС России 5 декабря была нарушена система переброски резервов ВСУ, заявили в Министерстве обороны России.