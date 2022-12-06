Уфа, 6 декабря, 2022, 22:24 — ИА Регнум. На трассе М-5 в Башкирии вечером 6 декабря произошло ЧП, в котором погиб человек. На грузовой автомобиль обрушился наземный пешеходный переход, сообщило региональное управление ГИБДД.

(сс) Petr Magera Фура

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Автомобиль Skania задел конструкцию из-за того, что открылся кузов. Металлические перекрытия обрушились на кабину водителя. На участке трассы, где произошло ЧП, пока остаётся невозможным движение автомобилей. Обрушение случилось в 21:00 по местному времени на дороге между Челябинском, Уфой и Самарой.

«По предварительном данным, у грузовика при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania», — пояснили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, как сообщало ИА REGNUM, грузовой автомобиль с опасным грузом перевернулся на автодороге в Иланском районе Красноярского края. Причина ДТП устанавливается.