Донецк, 6 декабря, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в своём-телеграм-канале об обстрелах ВСУ и жертвах среди мирных жителей. 6 декабря укронацисты обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую, Еленовку. Есть погибшие и пострадавшие.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Боевики выпустили более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО «Град». Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 человек. Накануне жертвами обстрелов стали 13 жителей республики, из них четыре погибших, девять раненых.

«Обстрелы варварские, веерные, без конкретных целей — под огнём жилые кварталы, школы, детские сады, храмы. Противник наносит удары «по площадям» с единственной целью — убить как можно больше наших людей, сломить нашу волю. В связи с этим в очередной раз призываю руководителей ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий перестроить работу, максимально сократив количество людей, работающих в очном формате. Мы должны создать как можно большую безопасность в нынешних условиях», — написал Денис Пушилин.

Руководитель ДНР заверил, что когда станет спокойнее — возобновится работа и учеба.

«Пока киевские боевики ведут оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях. Берегите себя и детей!», — призвал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обстрелов со стороны киевских террористов обесточена фильтровальная станция в Донецке.