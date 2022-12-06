Таллин, 6 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. При наступлении сильных морозов власти Эстонии «будут вынуждены» отключать электроэнергию, заявила в эфире местных СМИ 6 декабря премьер-министр страны Кая Каллас, передает ТАСС.

(сс) European Parliament Кая Каллас

При резком снижении температуры может сложиться ситуация, при которой объем потребления энергии значительно превысит объем ее производства, пояснила Каллас.

Она призвала жителей страны подумать о том, как именно они будут экономить энергию. В пример Каллас поставила собственное правительство, отметила, что в здании, где работают министры, снижена температура и сокращен объем освещения.