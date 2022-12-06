Москва, 6 декабря, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 6 декабря на встрече с волонтёрами сообщил о возможных изменениях в программе партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Во время беседы с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» Медведев рассказал, что эта работа уже ведется.

«Нам нужно много чего туда [в программу — прим. ИА REGNUM] внести с учётом того, что произошло в стране», — отметил лидер «Единой России».

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